Волонтера-огнеборца из Забайкальского края заподозрили в поджогах лесов Волонтер Степаненко из Забайкальского края был задержан по подозрению в поджогах

Правоохранители задержали волонтера Андрея Степаненко, который координировал действия добровольцев, боровшихся с лесными пожарами в Забайкальском крае, передает портал ZAB.RU со ссылкой на родственников мужчины. По их словам, его заподозрили в поджогах.

Степаненко был активным участником ликвидации возгораний, введу чего приобрел определенную известность в регионе, говорится в материале. С лета этого года он стал осуществлять координацию действий волонтеров. Знакомые огнеборца уверены, что он не может быть причастен к возникновению лесных пожаров.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что пожароопасная обстановка в Забайкальском крае, а также в Бурятии стабилизировалась. По его словам, режим чрезвычайной ситуации был отменен 10 июля. В ходе совещания с министром природных ресурсов Александром Козловым Куренков указал на совместные усилия, которые позволили урегулировать ситуацию в регионах.

Кроме того, стало известно о масштабном пожаре, вспыхнувшем в расположенном в Крыму селе Прудовое. По имеющейся информации, там загорелась лесная подстилка и сухая трава на площади в 40 гектаров.