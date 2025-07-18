Путин выразил соболезнования властям Ирака после пожара в ТЦ

Путин выразил соболезнования властям Ирака после пожара в ТЦ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака после пожара в торговом центре, сообщило посольство РФ в Багдаде. Трагедия произошла в городе Эль-Кут на востоке арабской страны.

Российский президент Владимир Путин направил своему иракскому коллеге Абдель Латифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду ас-Судани телеграмму с соболезнованиями в связи с пожаром в Эль-Куте, — говорится в публикации.

ЧП случилось в четверг, 17 июля. В результате пожара погибли по меньшей мере 63 человека.

Ранее Ирак объявил трехдневный траур из-за пожара в торговом центре. По данным местных властей, ТЦ открылся за пять дней до трагедии. Профильные ведомства и органы приступили к расследованию инцидента.

В Сети появились кадры с места пожара. На видео, которое сняли очевидцы, можно было увидеть горящее здание, а также людей, которые пытались спастись от быстро распространяющегося огня.