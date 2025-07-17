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17 июля 2025 в 12:33

Появились кадры страшного пожара, в котором погибли более 60 человек

Унесший жизни 60 человек пожар в гипермаркете в Ираке попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Появились кадры большого пожара в гипермаркете иракского города Эль-Кут, где, как утверждает Reutrs, погибло свыше 60 человек. На представленном видео, снятом очевидцами, можно заметить, как мощное пламя полностью охватило многоэтажное здание. На крыше горящего здания видны люди, пытающиеся спастись от быстро распространяющегося огня.

Утверждается, что еще 11 человек пропали без вести. При этом пожарные продолжают пытаться локализовать возгорание.

Сильный пожар в иракском городе Кут начался 17 июля. Власти страны в связи с этим происшествием объявили трехдневный общенациональный траур. По предварительным данным, число жертв возгорания достигло 60 человек. Позже появились данные, что количество погибших возросло до 63 человек.

До этого в Подмосковье произошло возгорание частного дома после удара молнии. На появившейся записи видно, как из полностью охваченного пламенем здания поднимается огромный черный дымовой столб. Инцидент произошел в коттеджном поселке Степаньковские дачи Клинского округа. Соседи рассказывают, что дом вспыхнул моментально, сразу после мощного громового раската.

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