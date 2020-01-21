https://static.news.ru/photo/c1b34158-3c28-11ea-a7e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 70.mchs.gov.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проконтролировать ход расследования уголовного дела о пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области, в результате которого погибли 11 человек.

В настоящее время следственная группа, в состав которой вошли опытные следователи и криминалисты, продолжает работать на месте пожара, — сообщается на сайте СКР.

Бастрыкин дал указание провести комплекс необходимых экспертиз для установления причин пожара и всех обстоятельств произошедшего.

Возгорание в одноэтажном деревянном доме произошло в ночь на 21 января, при тушении огня были обнаружены тела 11 погибших, двое мужчин успели эвакуироваться самостоятельно.

Как писал NEWS.ru, в связи с произошедшим следственный комитет завёл дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По данным экстренных служб региона, погибшие, возможно, являются иностранными рабочими, приехавшими из Узбекистана и трудящимися в лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». Генконсул Узбекистана в РФ Юсуп Кабулжанов сообщил, что консульство выясняет судьбу пострадавших при пожаре и окажет необходимую помощь.