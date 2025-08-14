Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 11:17

Взрыв произошел при раскопке труб в Новосибирске

В Новосибирске из-за взрыва трубы пострадали 15 автомобилей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На улице Блюхера в микрорайоне Новосибирска Горский при раскопке труб случился прорыв, сообщает «КП-Новосибирск». В результате инцидента получили повреждения 15 автомобилей, упало дерево.

По словам очевидцев, столб воды поднялся до шестого этажа. В стороны разлетелись куски асфальта. На месте происшествия работают экстренные службы. Прокуратура начала проверку.

Предварительно установлено, что 14 августа 2025 года в ходе гидравлических испытаний произошел выброс воды по ул. Блюхера, 73/1. На автомобилях обнаружены повреждения стекол, — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Ростове-на-Дону произошел взрыв после атаки украинского БПЛА. По данным канала, удар пришелся по жилому многоквартирному дому, есть пострадавшие. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Позднее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки пострадали 13 человек. Состояние двух человек оценивается как тяжелое.

взрывы
трубы
автомобили
Новосибирск
