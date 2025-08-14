Взрыв произошел при раскопке труб в Новосибирске

На улице Блюхера в микрорайоне Новосибирска Горский при раскопке труб случился прорыв, сообщает «КП-Новосибирск». В результате инцидента получили повреждения 15 автомобилей, упало дерево.

По словам очевидцев, столб воды поднялся до шестого этажа. В стороны разлетелись куски асфальта. На месте происшествия работают экстренные службы. Прокуратура начала проверку.

Предварительно установлено, что 14 августа 2025 года в ходе гидравлических испытаний произошел выброс воды по ул. Блюхера, 73/1. На автомобилях обнаружены повреждения стекол, — отметили в пресс-службе ведомства.

