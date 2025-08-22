Водитель поел окрошки «на дорожку» и остался без прав Суд отобрал права у жителя Алтайского края, который ел окрошку перед дорогой

Житель Змеиногорского района Алтайского края был лишен водительских прав на один год и семь месяцев после того, как употребил окрошку и безалкогольное пиво, сообщает пресс-служба управления по обеспечению деятельности мировых судей региона. Инцидент произошел после остановки автомобиля сотрудниками ГИБДД, которые заподозрили водителя в состоянии опьянения.

При проверке на алкотестере было зафиксировано незначительное превышение допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе — около 0,006 мг/л. Мужчина не признал вину, объяснив результат теста употреблением безалкогольного пива и окрошки на квасе, а также указав на возможные нарушения процедуры освидетельствования.

Несмотря на доводы водителя, мировой суд признал его вину по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей с лишением прав. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

