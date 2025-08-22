Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 10:32

Водитель поел окрошки «на дорожку» и остался без прав

Суд отобрал права у жителя Алтайского края, который ел окрошку перед дорогой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель Змеиногорского района Алтайского края был лишен водительских прав на один год и семь месяцев после того, как употребил окрошку и безалкогольное пиво, сообщает пресс-служба управления по обеспечению деятельности мировых судей региона. Инцидент произошел после остановки автомобиля сотрудниками ГИБДД, которые заподозрили водителя в состоянии опьянения.

При проверке на алкотестере было зафиксировано незначительное превышение допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе — около 0,006 мг/л. Мужчина не признал вину, объяснив результат теста употреблением безалкогольного пива и окрошки на квасе, а также указав на возможные нарушения процедуры освидетельствования.

Несмотря на доводы водителя, мировой суд признал его вину по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей с лишением прав. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Ранее полицейским в Красноярске пришлось стрелять по колесам автомобиля Lada Priora под управлением 15-летнего подростка, не имеющего водительского удостоверения. По данным полиции, машина неслась на высокой скорости, грубо нарушая правила дорожного движения.

Алтайский край
окрошка
водители
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Урале начали строить крупнейшую фабрику по добыче золота
Двух жителей Приморья заподозрили в сотрудничестве с СБУ
Россиянка нашла в лесу 9 килограммов наркотика вместо грибов
Генерал ответил, можно ли считать украинскую авиацию уничтоженной
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц раскрыл, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС
Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ
В Крыму зафиксировали аварию на магистральном водоводе
Купивший «Гелендваген» на украденные миллионы охранник попался
Россиянин с остервенением отпинал женщину у бара и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.