Свекольник или холодник — как не назови, получается вкусно! Летний рецепт. Это настоящий холодный борщ — как бы вы его ни называли, это блюдо невероятно освежающее и очень вкусное, идеально подходит для жарких дней. Легкий и яркий суп подарит заряд витаминов и отлично утолит жажду.
Ингредиенты
- Свекла — 4 штуки
- Свежие огурцы — 4–5 штук
- Яйца — 6 штук
- Зелёный лук — по вкусу
- Укроп — по вкусу
- Петрушка — по вкусу
- Кефир 2,5% — 800–900 мл
- Вода — 1,1 л
- Соль, перец — по вкусу
- Сок половины лимона
- Сметана — 4 столовые ложки (по желанию)
Как приготовить
- Свеклу отварите до мягкости, остудите и нарежьте тонкой соломкой или натрите на крупной тёрке. Огурцы нарежьте кубиками или тонкими полосками. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте мелкими кусочками. Зелёный лук, укроп и петрушку мелко порубите.
- В кастрюлю налейте кефир и воду, добавьте свеклу, огурцы, зелень и яйца. Посолите, поперчите, добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте. По желанию добавьте сметану перед подачей.
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