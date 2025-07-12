Свекольник или холодник — как не назови, получается вкусно! Летний рецепт

Свекольник или холодник — как не назови, получается вкусно! Летний рецепт

Свекольник или холодник — как не назови, получается вкусно! Летний рецепт. Это настоящий холодный борщ — как бы вы его ни называли, это блюдо невероятно освежающее и очень вкусное, идеально подходит для жарких дней. Легкий и яркий суп подарит заряд витаминов и отлично утолит жажду.

Ингредиенты

Свекла — 4 штуки

Свежие огурцы — 4–5 штук

Яйца — 6 штук

Зелёный лук — по вкусу

Укроп — по вкусу

Петрушка — по вкусу

Кефир 2,5% — 800–900 мл

Вода — 1,1 л

Соль, перец — по вкусу

Сок половины лимона

Сметана — 4 столовые ложки (по желанию)

Как приготовить

Свеклу отварите до мягкости, остудите и нарежьте тонкой соломкой или натрите на крупной тёрке. Огурцы нарежьте кубиками или тонкими полосками. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте мелкими кусочками. Зелёный лук, укроп и петрушку мелко порубите. В кастрюлю налейте кефир и воду, добавьте свеклу, огурцы, зелень и яйца. Посолите, поперчите, добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте. По желанию добавьте сметану перед подачей.

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