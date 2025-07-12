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12 июля 2025 в 07:30

Свекольник или холодник — как не назови, получается вкусно! Летний рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекольник или холодник — как не назови, получается вкусно! Летний рецепт. Это настоящий холодный борщ — как бы вы его ни называли, это блюдо невероятно освежающее и очень вкусное, идеально подходит для жарких дней. Легкий и яркий суп подарит заряд витаминов и отлично утолит жажду.

Ингредиенты

  • Свекла — 4 штуки
  • Свежие огурцы — 4–5 штук
  • Яйца — 6 штук
  • Зелёный лук — по вкусу
  • Укроп — по вкусу
  • Петрушка — по вкусу
  • Кефир 2,5% — 800–900 мл
  • Вода — 1,1 л
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сок половины лимона
  • Сметана — 4 столовые ложки (по желанию)

Как приготовить

  1. Свеклу отварите до мягкости, остудите и нарежьте тонкой соломкой или натрите на крупной тёрке. Огурцы нарежьте кубиками или тонкими полосками. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте мелкими кусочками. Зелёный лук, укроп и петрушку мелко порубите.
  2. В кастрюлю налейте кефир и воду, добавьте свеклу, огурцы, зелень и яйца. Посолите, поперчите, добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте. По желанию добавьте сметану перед подачей.

Ранее мы готовили испанский суп из помидоров и хлеба. Когда окрошка надоела, делаем гаспачо!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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