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19 июля 2025 в 14:01

Кому нельзя есть окрошку и свекольник: скрытые опасности холодных супов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Холодные супы имеют скрытые опасности и могут представлять настоящую угрозу здоровью сразу нескольким категориям людей. Гастроэнтерологи рассказали, кому нельзя есть окрошку и свекольник.

Врачи предупреждают: холодные супы вроде окрошки и свекольника противопоказаны людям с хроническими заболеваниями ЖКТ (гастрит, язва, панкреатит) — низкая температура блюда и кислые ингредиенты (квас, кефир) раздражают слизистую, вызывая обострение. Их следует избегать при гипотонии — холодная пища может спровоцировать спазм сосудов и резкое падение давления.

Не рекомендуются холодные супы и при острых инфекциях (ангина, бронхит) — они усиливают отек слизистых и замедляют выздоровление. Детям до трех лет противопоказаны из-за риска несварения, а беременным — из-за возможных отеков от избыточной жидкости. Людям с аллергией на молочный белок стоит отказаться от кефирных вариантов, а при непереносимости глютена — от окрошки с квасом. Если у вас есть эти проблемы, проконсультируйтесь с врачом.

Ранее стало известно, почему нельзя добавлять мед в зеленый чай.

окрошка
свекольник
здоровье
болезни
Дарья Иванова
Д. Иванова
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