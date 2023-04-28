28 человек пострадали в аварии из-за уснувшего водителя автобуса в Кирове Водитель автобуса уснул за рулем и влетел в опору освещения в Кирове

Фото: gai43/t.me

В Кирове на Производственной улице водитель переполненного автобуса уснул за рулем и влетел в опору освещения, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, пострадали 28 человек, четыре человека были доставлены в больницы. Среди пострадавших трое детей.

Все произошло днем 27 апреля. 65-летний водитель автобуса задремал и потерял управление. В результате автобус слетел с дороги и врезался в столб. Всем пассажирам потребовалась помощь медиков, большинству из них она была оказана на месте. Как сообщается на сайте регионального СК, возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее в Ростовской области автобус протащил пенсионерку по дороге несколько десятков метров. Водитель не заметил, что рука пожилой женщины оказалась зажата дверью транспортного средства.

25 апреля на 110-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск пассажирский автобус, следовавший из Тобольска в Тюмень, столкнулся с пустым бензовозом. В результате аварии 11 человек пострадали, им потребовалась медицинская помощь. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования, сообщили «МегаТюмени» в информационном центре СК.