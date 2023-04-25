Автобус с пассажирами столкнулся с бензовозом под Тюменью

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На 110-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск пассажирский автобус, следовавший из Тобольска в Тюмень, столкнулся с пустым бензовозом. В результате аварии 11 человек пострадали, им потребовалась медицинская помощь. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования, сообщили «МегаТюмень» в информационном центре СК.

На данный момент следственные органы СУ СК России по Тюменской области проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего, — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, восемь пострадавших отправили домой, а троим потребовалась госпитализация. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что водитель автобуса ехал на небезопасной дистанции, что и могло стать причиной аварии. По результатам прокурорской проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее один человек погиб и восемь пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса под Новосибирском. Всего в салоне находились 47 пассажиров. Авария произошла из-за выезда автобуса на полосу встречного движения. В Минздраве сообщили, что среди пострадавших — двое детей.