Две женщины прокатились в автобусе и получили серьезные ожоги В Петербурге две женщины обожгли ягодицы из-за разлитого в автобусе химвещества

В Санкт-Петербурге две женщины получили ожоги после поездки в автобусе, сообщает Telegram-канал Baza. Неизвестное химическое вещество было разлито на сиденье.

Оба инцидента произошли 10 июля. 45-летняя женщина зашла в салон автобуса № 85 и села на свободное кресло, но не сразу обратила внимание, что оно немного мокрое. Спустя некоторое время пассажирка почувствовала острое жжение и попросила водителя вызвать скорую помощь. Тот отказался останавливаться, ссылаясь на то, что ему нужно доехать до конечной по расписанию. Когда пострадавшую забрали в больницу, у нее диагностировали ожог неизвестным веществом. Предварительно, это была щелочь.

В тот же день еще одна пассажирка села на облитое сидение и тоже получила ожог. Теперь следователи выясняют, откуда на сидении взялось опасное химическое вещество.

Ранее молодому человеку из Красноярска, который получил химический ожог в общественном транспорте, диагностировали некроз тканей. По словам матери пострадавшего, ее 18-летний сын ехал в гости к другу и не обратил внимания на странную жидкость, разлитую на сидении автобуса.