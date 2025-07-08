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08 июля 2025 в 18:10

Черное пятно с ладонь: озвучен диагноз получившего ожог в автобусе юноши

Жителю Красноярска диагностировали некроз после химического ожога в автобусе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молодому человеку из Красноярска, который получил химический ожог, присев в общественном транспорте, диагностировали некроз тканей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мать потерпевшего. По словам женщины, ее 18-летний сын ехал в гости к другу и не обратил внимание на странную жидкость, разлитую на сидении автобуса.

Спустя какое-то время юноша почувствовал сильное жжение и пересел на другое место, не поняв, что произошло. Позже он заметил, что сиденье было мокрым.

Красноярец продолжил поездку стоя и не обратился к водителю. В гостях он принял душ, смыл гелеобразное вещество и обработал кожу перекисью водорода. Когда пострадавший вернулся домой, мать заметила ожог и сразу отправилась с сыном в больницу.

Правая ягодица была еще более-менее, а на левой был глубокий ожог, начался некроз. Черное пятно размером с ладонь, — рассказала она.

В медицинском учреждении выяснили, что у молодого человека глубокий ожог с началом некроза на левой ягодице. Врачи рекомендовали ему госпитализацию.

На данный момент состояние пациента удовлетворительное, сообщает телеканал. Есть вероятность, что его выпишут из больницы до конца недели.

Ранее сообщалось, что в Абакане мужчина получил 90% ожогов тела из-за загоревшегося в квартире электросамоката. Устройство воспламенилось во время зарядки.

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