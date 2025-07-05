Еще два российских аэропорта временно приостановили работу В аэропортах Кирова и Ярославля ввели временные ограничения

В субботу, 5 июля, в аэропортах Кирова и Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Это связано с соблюдением норм безопасности.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Киров (Победилово, код ИКАО: USKK), Ярославль (Туношна, UUDL), — сказано в сообщении.

Ранее ограничения вводили в аэропортах Саратова, Ульяновска, Ижевска и Иваново. Причины были аналогичные.

Кроме того, в некоторых секторах воздушной зоны Москвы появилась возможность корректировки в расписании самолетов. В Росавиации подчеркнули, что это связано с введением временных ограничений в аэропортах для обеспечения мер безопасности, при этом Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский на данный момент работают в штатном режиме.

Между тем, российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что на месте падения фрагментов вражеских дронов уже работают сотрудники экстренных служб.