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05 июля 2025 в 09:02

Аэропорты двух российских городов ограничили полеты воздушных судов

Аэропорт Ижевска ограничил прием и выпуск всех самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ижевска, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII), — говорится в сообщении.

Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск всех самолетов ввели в аэропорту города Иваново. Как уточнил Кореняко, решение также обусловлено обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позднее представитель Росавиации объявил, что ограничения на прием и выпуск самолетов в Ижевске сняты.

Ранее Кореняко сообщал, что временные ограничения введены в аэропортах Ульяновска и Саратова. Кроме того, полеты были ограничены в петербургском аэропорту Пулково.

По данным пресс-службы Пулково, такое решение было продиктовано исключительно требованиями безопасности полетов. В результате были задержаны более 50 рейсов.

Ижевск
Иваново
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Росавиация
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