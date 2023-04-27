Автобус протащил пенсионерку несколько десятков метров по ростовской дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области автобус протащил пенсионеру по дороге несколько десятков метров, сообщает РЕН ТВ. Рука пожилой женщины оказалась зажата дверью транспортного средства, чего водитель не заметил. Состояние пострадавшей неизвестно.

По данным телеканала, пенсионерка выходила из автобуса, когда водитель закрыл двери и тронулся. Предположительно, прохожие закрыли ему обзор и он не увидел в зеркала, что пожилая пассажирка не успела выйти. Водитель затормозил только через 20–30 метров, когда заметил, что ему активно машут руками.

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До этого в Москве бывший участник СВО избил пенсионерку, перерезал телефонные провода и пытался поджечь ее квартиру. Женщину доставили в больницу со сломанным носом, вывихнутым пальцем и множественными ушибами.