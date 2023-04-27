Беспричинное нападение челябинца на пенсионерку попало на видео Челябинец беспричинно избил пенсионерку на городской улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске мужчина беспричинно напал на 71-летнюю женщину, сообщает Telegram-канал Ural Mash. На опубликованном в Сети видео видно, что челябинец идет по тротуару и задевает пожилую даму, а когда та обращает на него внимание, начинает наносить ей удары по лицу и продолжает бить женщину, когда та падает на асфальт.

Инцидент произошел возле администрации Курчатовского района. Известно, что ранее этот же мужчина избивал других пожилых женщин. Возле одного из торговых центров он бил женщин-сотрудниц, после чего скрывался.

В конце марта в Челябинске местный житель был оштрафован на 800 рублей за то, что сбил на электросамокате пожилую женщину. Тогда у пенсионерки диагностировали оскольчатый перелом бедра. Мужчина после аварии скрылся с места, но позже его личность была установлена.

Ранее сообщалось, что в Москве бывший участник СВО избил пенсионерку, перерезал телефонные провода и пытался поджечь ее квартиру. По информации канала, мужчина требовал от нее мобильный телефон, который якобы забрала ее внучка. Женщину доставили в больницу со сломанным носом, вывихнутым пальцем и множественными ушибами.