Стало известно наказание для сбившего пенсионерку самокатчика Сбившего пенсионерку самокатчика из Челябинска оштрафовали на 800 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчину из Челябинска, который во время поездки на самокате сбил пенсионерку, оштрафовали, передает РИА Новости. С него взыскали 800 рублей. Сам мужчина объяснил, что инцидент произошел из-за того, что он очень спешил, так как хотел сэкономить на аренде самоката.

Инцидент произошел вечером 24 марта возле дома № 33 на Комсомольском проспекте. Мужчина скрылся с места событий, силовикам пришлось его разыскивать. После наезда на пенсионерку в ГИБДД напомнили, что водители электросамокатов являются полноценными участниками движения и несут такую же ответственность, как и автомобилисты.

Пострадавшую доставили в больницу. У пенсионерки диагностировали оскольчатый перелом бедра. Женщине, передают журналисты, придется пройти долгое лечение.

Ранее Мировой суд признал виновным бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова после того, как тот сбил ребенка на авто и скрылся с места преступления, и приговорил его к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы, рассказали в региональном управлении судебного департамента.

До этого мужчина выплатил семье пострадавшего ребенка компенсацию в размере 1 млн рублей. После этого семья не настаивала на более суровом наказании.

30 октября 2022 года Сергей Мамонтов сбил ребенка на дороге. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить мальчика на ноги. Когда это ему не удалось, Мамонтов сел в машину и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.