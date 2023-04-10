Baza: участник СВО избил пенсионерку в Москве и поджег ее квартиру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве бывший участник военной операции на Украине избил пенсионерку, перерезал телефонные провода и пытался поджечь ее квартиру. По информации канала, мужчина требовал от нее мобильный телефон, который якобы забрала ее внучка. Женщину доставили в больницу со сломанным носом, вывихнутым пальцем и множественными ушибами. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным Baza, ночью 7 апреля пенсионерке позвонила ее соседка и попросила вернуть ее сыну телефон. Она предупредила, что молодой человек буквально в бешенстве. Позднее он сам заявился в квартиру к пожилой женщине. Вначале он кричал и требовал вернуть телефон, а потом избил пенсионерку, после чего взял нож и грозился убить ее. Далее он перерезал ей телефонные провода, а также облил воспламеняющейся жидкостью постельное белье. Своими силами женщина смогла потушить пожар. Позднее полиция забрала нападавшего в участок.

Как утверждают авторы Baza, мужчина заявил, что полгода воевал в зоне СВО в составе ЧВК «Вагнер». По информации канала, он признался, что его контракт истек 28 февраля, и он вернулся домой.

Ранее Baza сообщала, что 38-летний мобилизованный угрожал взорвать гранату в военкомате в Домодедово. По информации канала, его призвали в октябре прошлого года. Минобороны России информацию не комментировало.