Власти Кубани предложили брать деньги за жильё в обсерваторах

https://static.news.ru/photo/95bff22e-8cd4-11ea-bf81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал ужесточить контроль на границах муниципалитетов. Его возмутили участившиеся случаи, когда туристы приезжают на курорты, бесплатно живут в обсерваторах две недели, а потом отправляются дальше путешествовать по краю.

Есть информация по городу Ейску. Люди приезжают с целью две недели на государственном обеспечении посидеть в обсерваторе, а потом поселиться, продолжить проживание на курорте, не собираясь возвращаться в родной регион, — цитирует ТАСС первого вице-губернатора региона Андрея Алексеенко.

На оперативном совещании у губернатора в качестве решения этой проблемы Алексеенко предложил взимать плату с туристов за пребывание в обсерваторах, чтобы стимулировать их возвращение в родной регион.

Границы муниципалитетов должны быть на жёстком контроле. Мы не можем допустить, чтобы кто-то мог свободно путешествовать по муниципальным образованиям, — подчеркнул Кондратьев.

В настоящее время на территории края обсерваторы работают в Краснодаре, Сочи, Туапсе, Армавире, Анапе, Ейске, станицах Голубицкой и Кущёвской, а также в посёлке Кабардинка.

Как писал NEWS.ru, власти Сочи и представители Роспотребнадзора обсудили возможность поэтапного открытия санаториев и отелей города-курорта с началом лета. Санитарное ведомство разработало рекомендации по обеспечению безопасности отдыхающих. По словам члена правления Торгово-промышленной палаты Сочи Дмитрия Богданова, туристам будут ежедневно измерять температуру, контролировать использование средств защиты. При загрузке на 50% гостиницы и санатории смогут обеспечить отдыхающим безопасную социальную дистанцию. Богданов добавил, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора, туристы смогут приезжать в Сочи без ограничений на время пребывания.