Отели и санатории Сочи начали готовить к возвращению туристов

https://static.news.ru/photo/0ee03206-9133-11ea-a88d-fa163e074e61_660.jpg Сочи Фото: George Zakharchuk/Global Look Press

Власти Сочи и представители Роспотребнадзора обсудили возможность поэтапного открытия санаториев и отелей города-курорта с началом лета. Санитарное ведомство разработало рекомендации по обеспечению безопасности отдыхающих.

По словам члена правления торгово-промышленной палаты Сочи Дмитрия Богданова, туристам будут ежедневно измерять температуру, контролировать использование средств защиты. При загрузке на 50% гостиницы и санатории смогут обеспечить отдыхающим безопасную социальную дистанцию.

Санатории и пансионаты курорта получили свое развитие в 20-х и 30-х годах прошлого века, после того, как по миру прокатилась пандемия испанки. Тогда именно поездки на курорты позволили укрепить гражданам иммунитет, — цитирует Богданова ТАСС.

Богданов добавил, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, туристы смогут приезжать в Сочи без ограничений на время пребывания.

Как писал NEWS.ru, отели и санатории курорта перестали принимать туристов 31 марта.