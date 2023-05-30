Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что информация о взрыве, произошедшем вечером 29 мая в городе Мелитополь Запорожской области, не подтвердилась. Ранее активист сообщил о том, что жители города слышали взрыв.
За прошедшие полтора часа по каналам экстренных служб и силовых структур взрыв в городе и его окрестностях — будь-то прилет в результате обстрела, работа ПВО или теракт — не подтверждается, — написал Рогов.
Он также добавил, что в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами также никто не поступал.
Вечером 29 мая Рогов писал, что около 21:18 мск в Мелитополе был слышен звук, похожий на взрыв.
Ранее администрация города Энергодар сообщила, что в поселке Михайловка Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель. Еще один человек получил ранение.