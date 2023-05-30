В Запорожье сообщили, что взрыва в Мелитополе не было Рогов: информация о взрыве в Мелитополе Запорожской области не подтвердилась

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency|Global Look Press

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что информация о взрыве, произошедшем вечером 29 мая в городе Мелитополь Запорожской области, не подтвердилась. Ранее активист сообщил о том, что жители города слышали взрыв.

За прошедшие полтора часа по каналам экстренных служб и силовых структур взрыв в городе и его окрестностях — будь-то прилет в результате обстрела, работа ПВО или теракт — не подтверждается, — написал Рогов.

Он также добавил, что в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами также никто не поступал.

Вечером 29 мая Рогов писал, что около 21:18 мск в Мелитополе был слышен звук, похожий на взрыв.

Ранее администрация города Энергодар сообщила, что в поселке Михайловка Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель. Еще один человек получил ранение.