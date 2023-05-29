В Мелитополе прозвучал взрыв Рогов: в Мелитополе раздался звук взрыва

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В городе Мелитополь Запорожской области прозвучал звук взрыва. Об этом сообщил в личном Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Никаких других данных о происходящем он не привел.

В Мелитополе громко! Около 21:18 мск в городе был слышен звук взрыва, — написал Рогов.

При этом он пообещал, что подробности последуют позже.

20 мая Рогов сообщал, что в городе Токмаке прогремели два взрыва. Никаких подробностей о случившемся он также не привел.

12 мая СМИ сообщили о взрыве на севере Мелитополя. Сообщалось, что около 21:50 в квартале Микрорайон отключили свет, в городе перестал работать интернет, а также в нескольких районах прекратилась подача воды.

Ранее, по информации Следственного комитета, в Мелитополе в результате подрыва взрывного устройства пострадал исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области. Пострадавшего доставили в больницу.