На севере Мелитополя прогремел взрыв

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

На севере Мелитополя прогремел взрыв, передает РИА Новости. Отмечается, что около 21:50 в квартале Микрорайон отключили свет. В настоящее время отсутствует электричество в нескольких жилых домах. По информации агентства, в городе перестал работать интернет, а также в нескольких районах нет подачи воды.

Взрыв прогремел на севере Мелитополя. Свет и вода также отсутствуют в нескольких других районах города. Кроме того, перестал работать интернет, — сказано в публикации.

Представители властей рассказали журналистам, что без света остались районы Ханда, Красная Горка и Микрорайон. В администрации пообещали восстановить подачу электричества в ближайшее время.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале подтвердил, что ВСУ обстреляли Ленинский район Луганска. Исполняющий обязанности главы республики считает, что Киев нанес удар с целью запугать мирных жителей. Пасечник отметил, что город был атакован в День Республики, который отмечается 12 мая, в годовщину референдума, на котором в 2014 году большинство жителей бывшей Луганской области проголосовали за отделение от Украины и создание независимого государства.