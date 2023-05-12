И.о. замминистра ЖКХ Запорожской области пытались взорвать в Мелитополе И.о. замминистра ЖКХ Запорожской области пострадал при взрыве СВУ в Мелитополе

Фото: Следственный комитет РФ

В Мелитополе в результате подрыва взрывного устройства пострадал исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, сообщается на сайте Следственного комитета. Пострадавшего доставили в больницу, о состоянии его здоровья не сообщается.

Покушение произошло 12 мая. Самодельное взрывное устройство было заложено в мусорном контейнере вблизи подъезда жилого дома. Взрывчатка была приведена в действие, когда и.о. замминистра выходил из подъезда.

12 мая 2023 года в мусорной урне расположенной у подъезда многоквартирного дома в городе Мелитополе неустановленное лицо заложило самодельное взрывное устройство, которое было приведено в действие, когда и. о. заместителя министра выходил из подъезда, — говорится в сообщении.

Возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 30 (покушение на убийство), п.п. «б, е» ч. 2 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и сбыт оружия).

6 мая произошло покушение на российского писателя Захара Прилепина. Взрывное устройство сработало под днищем машины. В результате писатель получил тяжелые травмы ног и другие ранения.

Прилепина прооперировали, медики оценивают его состояние как стабильное. По словам писателя, в его машине были установлены две мины, однако сдетонировала только одна. После взрыва первого СВУ исполнитель испугался и убежал. Если бы он взорвал вторую мину, то погибли бы все, отметил публицист.