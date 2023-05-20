В Запорожской области прогремели два взрыва Рогов: в Токмаке Запорожской области прогремели два взрыва

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В городе Токмаке Запорожской области прогремели два взрыва, сообщил в Telegram руководитель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Подробностями о произошедшем он пообещал поделиться позже.

В Токмаке громко! В городе были слышны два взрыва, — написал Рогов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из районов вблизи линии боевого соприкосновения в целях безопасности будут перемещены дети с родителями, пожилые люди и инвалиды. Он указал, что за последние несколько дней ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне.

Власти организуют перемещение жителей из Энергодара, а также населенных пунктов Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск и ряда других.

4 мая Рогов сообщил, что военная разведка Украины перебрасывает спецподразделения ГУР из Артемовска в подконтрольный Киеву город Запорожье. Он отмечал, что в случае наступления на участке в районе Гуляйполя и Орехова украинские войска из-за недостатка сил будут избегать боев в городах. Они будут прорываться к Азовскому морю восточнее Мелитополя, уверял он.