В Вологодской области раскрыли статистику сделанных абортов Губернатор Филимонов: в Вологодской области за август сделали один аборт

Количество абортов в Вологодской области за январь — август снизилось более чем в 10 раз — с 1191 до 308 операций — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. В августе была проведена всего лишь одна операция, а в июле — ни одной.

В августе зарегистрирован всего один случай по медицинским показаниям, а в июле — ноль. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года таких операций было 114. Эффективность — 100%. В целом с начала года выполнено 308 операций, за аналогичный период 2024 года — 1191. Динамика очевидна, — написал глава региона.

Филимонов подчеркнул, что снижение связано с широкой просветительской работой и реализацией демографической программы. По его словам, в области ведется сотрудничество с Русской православной церковью, общественными организациями, медиками и социальными службами.

Ранее Социальный фонд России начал принимать заявления от беременных студенток очного отделения на оформление пособий. Для получения выплаты требуется предоставить справку о беременности и документы об обучении с указанием срока декретного отпуска. Средний размер пособия по России достигнет 90,2 тысячи рублей с учетом региональных коэффициентов.