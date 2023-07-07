В Санкт-Петербурге загорелся автобус

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В петербургской Стрельне недалеко от Константиновского дворца загорелся автобус, сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На место прибыли две пожарные машины и потушили возгорание. В результате произошедшего никто не пострадал.

По данным «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», возгорание произошло на Петергофском шоссе в петербургской Стрельне. Комментаторы в соцсети отметили, что это не первый подобный случай возгорания автобуса. Причина произошедшего не называется. В Сети появились кадры с места пожара. На них видно, как из автобуса тянется облако дыма.

4 июня в Иркутской области во время движения по трассе загорелся автобус, в котором находились 47 пассажиров. Водитель остановил горящий многоместный автомобиль, который двигался по маршруту Усть-Кут — Иркутск, и высадил людей. Никто из находившихся в салоне транспортного средства не пострадал.

В мае на трассе под Уфой загорелся автобус с 50 детьми в салоне. Возгорание произошло на Оренбургском тракте в районе гипермаркета Metro, на место были направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.