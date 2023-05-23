Автобус с полусотней детей загорелся на трассе под Уфой Автобус с 50 детьми загорелся на Оренбургском тракте под Уфой

Фото: МЧС Башкортостан

На трассе под Уфой загорелся автобус с 50 детьми в салоне, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Башкирии. Возгорание произошло на Оренбургском тракте в районе гипермаркета Metro, на место были направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

В автобусе находилось 50 детей. Все оперативно были эвакуированы в безопасную зону. Пострадавших нет. Горение потушено, — говорится в сообщении.

За детьми прибыл резервный автобус, на котором они продолжили путь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Крыму микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла на трассе Ялта — Симферополь, недалеко от населенного пункта Гурзуф. В результате ДТП пострадали девять человек, включая семерых детей, все отделались легкими травмами, врачи оказали им помощь на месте.

В апреле под Новосибирском автобус с пассажирами опрокинулся в кювет после столкновения с Chevrolet Niva, пострадали двое детей и шестеро взрослых, из них трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести. СМИ писали, что в результате аварии погибли несколько человек.