Автобус с 47 пассажирами загорелся на ходу в Иркутской области

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Авария на трассе Усть-Кут—Иркутск

В Иркутской области во время движения по трассе загорелся автобус, в котором находились 47 пассажиров, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону в Telegram-канале. Водитель остановил горящий автобус, который двигался по маршруту Усть-Кут — Иркутск, и высадил людей, никто из находившихся в салоне транспортного средства не пострадал.

Предварительно установлено, что вчера вечером на 343-м км федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» в районе р. п. Видим Нижнеилимского района произошло возгорание пассажирского транспортного средства, которое двигалось по маршруту город Усть-Кут — город Иркутск, — говорится в сообщении.

Накануне в Москве на МКАД вспыхнула машина после столкновения с такси. Оно протаранило остановившийся посреди шоссе автомобиль, после чего стоявшая на аварийке машина загорелась.

Ранее на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге водитель попал в аварию, облил свой Maybach бензином и поджег. Мужчина не справился с управлением, влетел в ограждение и спровоцировал ДТП, потом купил на ближайшей заправке топливо и избавился от машины.