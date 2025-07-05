Прыгающие из горящего самолета на Майорке пассажиры попали на видео На Майорке 18 человек пострадали при пожаре в самолете Ryanair

В аэропорту Майорки загорелся самолет авиакомпании Ryanair, сообщает Diario de Mallorca. Пострадали 18 человек, шестеро из них были госпитализированы. ЧП произошло около 00:30 по местному времени в субботу, 5 июля (01:30 мск).

Экипаж доложил о возгорании на борту сразу после приземления. Пассажиры были экстренно эвакуированы. Некоторые, как отмечается, самостоятельно выбрались и спрыгивали с крыльев на взлетно-посадочную полосу. Большинство травм связано с растяжениями, полученными при попытке покинуть самолет как можно быстрее.

Ранее легкомоторный самолет Cessna 550 упал на жилой квартал в Сан-Диего (Калифорния), спровоцировав масштабный пожар. Авиакатастрофа произошла в условиях сильного тумана, поврежденными оказались несколько домов в районе Мерфи Каньон. Всего в результате крушения загорелись около 15 зданий. Самолет, как отметили в экстренных службах, «протаранил несколько домов».

До этого самолет с сотрудниками ООН на борту совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Сомали — городе Могадишо. В СМИ сообщали, что ЧП связано с технической проблемой воздушного судна. После посадки самолет загорелся.