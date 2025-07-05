Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 12:29

Прыгающие из горящего самолета на Майорке пассажиры попали на видео

На Майорке 18 человек пострадали при пожаре в самолете Ryanair

Фото: IMAGO/Lisa Willert / EinsatzRepo/Global Look Press

В аэропорту Майорки загорелся самолет авиакомпании Ryanair, сообщает Diario de Mallorca. Пострадали 18 человек, шестеро из них были госпитализированы. ЧП произошло около 00:30 по местному времени в субботу, 5 июля (01:30 мск).

Экипаж доложил о возгорании на борту сразу после приземления. Пассажиры были экстренно эвакуированы. Некоторые, как отмечается, самостоятельно выбрались и спрыгивали с крыльев на взлетно-посадочную полосу. Большинство травм связано с растяжениями, полученными при попытке покинуть самолет как можно быстрее.

Ранее легкомоторный самолет Cessna 550 упал на жилой квартал в Сан-Диего (Калифорния), спровоцировав масштабный пожар. Авиакатастрофа произошла в условиях сильного тумана, поврежденными оказались несколько домов в районе Мерфи Каньон. Всего в результате крушения загорелись около 15 зданий. Самолет, как отметили в экстренных службах, «протаранил несколько домов».

До этого самолет с сотрудниками ООН на борту совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Сомали — городе Могадишо. В СМИ сообщали, что ЧП связано с технической проблемой воздушного судна. После посадки самолет загорелся.

пожары
возгорания
Испания
острова
самолеты
Ryanair
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Юрист раскрыл, что грозит вымогавшим у Смолова миллионы рублей
Жителей российского города оставили вне Сети
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.