В российском регионе вынесли приговор по делу о госизмене Житель Самарской области осужден на 19 лет за шпионаж в пользу Украины

Саратовский областной суд вынес обвинительный приговор по делу о государственной измене в пользу Украины, сообщили в областной прокуратуре. Житель Самарской области Евгений Дубский приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы.

Мужчина был признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и пунктам «а», «в» части 5 статьи 222 УК РФ («Незаконный сбыт основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов»). Суд установил, что 46-летний подсудимый действовал по заданию куратора из украинской спецслужбы.

Согласно материалам дела, осенью 2023 года Дубский самостоятельно вышел на связь со Службой безопасности Украины. Он передал представителям иностранного государства схему предприятия оборонно-промышленного комплекса и конфиденциальные сведения о его сотрудниках.

В феврале 2024 года осужденный организовал слежку за командованием воинской части, расположенной в Саратовской области. Затем, в июне того же года, он занимался перевозкой оружия и боеприпасов из Новороссийска в Энгельс с целью их последующего сбыта.

Преступная деятельность Дубского была выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Саратовской области. Все эпизоды его противоправных действий были документально зафиксированы и представлены в суде.

Ранее Мещанский суд Москвы санкционировал арест россиянина по фамилии Гранников в рамках уголовного дела о государственной измене. Такую же меру пресечения сотрудники правоохранительных органов выбрали для гражданина по фамилии Куряев. Личности арестованных и суть судебных разбирательств не раскрываются из-за грифа секретности.