В российской тюрьме произошел пожар В исправительной колонии в Свердловской области случился пожар

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В исправительной колонии в свердловском городе Ивделе случился пожар, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, в исправительной колонии загорелась кровля клуба. Информации о пострадавших не поступало.

Огнем охвачена кровля клуба исправительной колонии в городе Ивдель, — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в поселке Первомайский, который расположен в 30 километрах от Екатеринбурга, в результате лесного пожара загорелись склады с порохом. По данным СМИ, там слышны взрывы. Начата эвакуация местных жителей — в поселке проживает около 400 человек. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Екатеринбурге произошел пожар на складах с легковоспламеняющейся жидкостью. Предварительно площадь возгорания оценивалась в 150 квадратных метров, позже она возросла до 4000 квадратных метров. Пламя перекинулось на растительность. Информации о пострадавших не поступало. В ведомстве сообщали, что к тушению привлекли 61 спасателя и 15 единиц техники.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь в борьбе с лесными пожарами. По его словам, ситуация в регионе оценивается как критическая.