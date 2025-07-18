Участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли 28 приговоров 135 участникам погромов в аэропорту Махачкалы дали от 6,5 до 15 лет колонии

Суды вынесли 28 приговоров 135 фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках в международном аэропорту Уйташ в Махачкале осенью 2023 года, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ. Обвиняемые получили от 6,5 до 15 лет лишения свободы за участие в погромах, насилие над сотрудниками правоохранительных органов и нарушение транспортной безопасности.

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судами достаточными для вынесения 28 приговоров 135 фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкалы, — указывается в сообщении ведомства.

Отмечается, что трое организаторов погромов дополнительно обвиняются по пункту «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), а также по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). По данным СК, они размещали в Telegram публикации, направленные на разжигание ненависти и вражды к гражданам Израиля, и провоцировали людей к участию в беспорядках.

Инцидент произошел 29 октября 2023 года. Агрессивная толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы с флагами Палестины. Участники беспорядков искали прилетевший из Израиля самолет. Они заблокировали вход на объект и устроили обыск в помещениях, проверяя паспорта у выезжающих из аэропорта пассажиров. Пострадали 20 человек, нанесен ущерб на сотни миллионов рублей.