02 ноября 2025 в 10:30

В России назвали сроки восстановления ЛЭП для снабжения Запорожской АЭС

Постпред Ульянов: ЛЭП «Ферросплавная-1» для снабжения ЗАЭС восстановят в ноябре

Ремонт на линии «Ферросплавная-1» для электроснабжения Запорожской АЭС может завершиться уже в ближайшее время, заявил в беседе с РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, предполагаемый срок — середина ноября.

Что касается линии «Ферросплавная-1», то ремонтные работы на ней еще не завершены. По всем признакам, это произойдет примерно в середине ноября, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что ситуация на ЗАЭС постоянно меняется, поэтому гарантировать стабильность ее работы в настоящее время не представляется возможным. Он уточнил, что именно Украина долго блокировала восстановление подключения станции.

До этого стало известно, что дизельные генераторы, питавшие Запорожскую АЭС во время ремонта последние 30 дней, были отключены и выведены в резерв. Сейчас энергоснабжение станции переведено на блочные трансформаторы. Отмечается, что ни одна АЭС раньше не функционировала в подобных условиях так долго.

