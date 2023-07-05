В Санкт-Петербурге загорелся склад с покрышками

Фото: МЧС РФ

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелся склад с автомобильными покрышками, сообщается в Telegram-канале МЧС России по городу. Изначально площадь пожара составляла 1000 кв. м, однако огонь быстро разгорелся на площади в 3,5 тысяч кв. м. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.

На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3500 кв. метров. В 13:56 пожару присвоен повышенный номер № 2, — говорится в сообщении.

К тушению привлечены девять единиц техники и 41 человек личного состава.

Ранее в пятиэтажном доме, расположенном на улице Первомайская в Екатеринбурге, вспыхнула кровля. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 300 кв. м. В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава.

До этого сотрудники экстренных служб провели эвакуацию посетителей и сотрудников рынка «Садовод» в Москве из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. В результате ЧП пострадал один человек, отравившийся продуктами горения.