Крыша жилого дома вспыхнула в Екатеринбурге

Фото: МЧС РФ

В пятиэтажном доме, расположенном на улице Первомайская в Екатеринбурге, вспыхнула кровля, сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 300 кв. м, а уже в 07:07 открытое горение на пожаре ликвидировали.

Ранним утром 5 июля на пульт пожарной охраны г. Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на ул. Первомайской. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание кровли пятиподъездного пятиэтажного жилого дома, — говорится в сообщении.

Спасатели также провели эвакуацию. В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава. Для удаления дыма из подъездов применялась тактическая вентиляция. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сотрудники экстренных служб провели эвакуацию посетителей и сотрудников рынка «Садовод» в Москве из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. В результате ЧП пострадал один человек, отравившийся продуктами горения.

До этого сообщалось, что спасатель и ребенок погибли при пожаре в многоэтажном доме в подмосковном Королеве. Они сорвались с высоты. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из дома 10 человек.