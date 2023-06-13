В Москве горит рынок «Садовод»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве эвакуируют посетителей и сотрудников рынка «Садовод» из-за пожара. Задымление произошло на восьмом ряду. По данным Telegram-канала Baza, площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Есть угроза распространения огня. В МЧС столицы NEWS.ru подтвердили факт возгорания.

13 июня 2023 года в 10:38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу:14-й км МКАД. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется, — заявили в ведомстве.

Причины не утоняются. В Сети также появились кадры открытого горения в одном из отделов с одеждой.

На другом опубликованном видео торговцы экстренно убирают от территории пожара тканевые вещи, чтобы предотвратить распространение огня.