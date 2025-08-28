День знаний — 2025
28 августа 2025 в 11:09

В Пензенской области возбудили уголовное дело после избиения главы района

СК возбудил дело после избиения главы Каменского района Пензенской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пензенской области возбудили уголовное дело после избиения главы Каменского района Александра Помогайбо, сообщила пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Помогайбо в Пензенской области избили металлической трубой. По данным источников, местный житель пошел на этот шаг из-за оскорбления. Очевидцы утверждают, что чиновник назвал мужчину «свиньей».

Местные жители также сообщили, что драка произошла рядом с местной баней. На чиновника набросился ее хозяин в ответ на якобы оскорбление. Глава Каменского района был госпитализирован с множественными травмами различной степени тяжести.

До этого бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину предъявили обвинение в мошенничестве в составе организованного преступного сообщества. По версии следствия, он обманом получил у потерпевшей деньги за разрешение на проведение градостроительных работ, уверяя, что располагает нужными связями в правительстве. Сам Гендин вину не признал.

