В Новой Каховке опровергли сообщения о гибели животных в местном зоопарке Глава Новой Каховки: всех животных из местного зоопарка вывезли в прошлом году

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сообщения о гибели животных в частном зоопарке Новой Каховки не соответствуют действительности, в эфире Первого канала глава города Владимир Леонтьев. По его словам, всех животных вывезли из парка еще в прошлом году, их взяли под опеку волонтеры. Мэр заявил, что Запад сеет ложную информацию.

Про животных эти инсинуации и фейки. <...> Еще в прошлом году все животные из «Казкова диброва» были эвакуированы и перевезены. Там никого не осталось, ни одного зверя. Кстати, взяли опеку опять же волонтеры над этим животными, — сказал Леонтьев.

Он также отмечал, что из-за взрыва Каховской ГЭС пострадали животные Нижнеднепровского национального парка. По его словам, масштаб нанесенного ущерба огромен, затопление парка привело к гибели тысячи зверей.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения.

Леонтьев позже сообщал, что около 100 жителей Новой Каховки по-прежнему остаются в затопленном городе. По его словам, люди нуждаются в срочной эвакуации, однако они заблокированы в своих домах из-за сильного затопления. Спасатели пытаются вызволить их.