В Новой Каховке заявили о гибели тысячи зверей после подрыва ГЭС Глава Новой Каховки Леонтьев: Нижнеднепровский национальный парк затоплен

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС

Нижнеднепровский национальный парк затоплен, заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, передает РИА Новости. Он отметил, что масштаб нанесенного ущерба огромен. По словам Леонтьева, затопление парка привело к гибели тысячи зверей.

Нижнеднепровский национальный парк затоплен, тысячи зверей уничтожены, масштаб катастрофы огромный, — сказал глава Новой Каховки.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек. Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения.

Леонтьев позже отмечал, что около 100 жителей Новой Каховки по-прежнему остаются в затопленном городе. По его словам, люди нуждаются в срочной эвакуации, однако они заблокированы в своих домах из-за сильного затопления. Спасатели пытаются вызволить их.

Он также заявил, что во время эвакуации жителей Новой Каховки ВСУ ударили по городу из беспилотника. По подсчетам мэра, из Каховского водохранилища ежесекундно сбрасывается более 30 тысяч кубометров воды.