В Иркутской области из-за наводнения уплыли дома

Фото: Кирилл Шипицин/Global Look Press

Затопленные улицы в Иркутской области

Telegram-канал URA.RU опубликовал видео из Иркутской области, где в результате наводнения поплыли дома. На кадрах видно, как затопленный по крышу дом быстро уносит потоками воды, уровень которой поднялся из-за дождей.

По данным, опубликованным на сайте регионального МЧС, всего подтопленными остаются 403 участка в двух садоводствах и 11 населенных пунктах, из опасных зон были эвакуированы более ста человек. Вода в реках постепенно снижается и уходит с подтопленных участков.

Ранее появилось видео потопа в селе Чирката Гумбетовского района Дагестана. Горные воды начали активно спускаться к жилым домам после обильных осадков. Местный житель, попавший на видео, увидел потоки воды и за несколько секунд до наводнения успел уехать от потопа на машине. Автомобиль его соседа унесло вниз течением.

Кроме того, в Махачкале в результате ливневых дождей также затопило несколько центральных улиц. Как рассказал журналист Мурад Магомедов, в отдельных местах вода достигает уровня капота маршруток. Магомедов также указал на очень сильный шквалистый ветер в столице Дагестана.