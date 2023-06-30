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Махачкалу затопило

Центральные улицы Махачкалы затопило из-за ливня

Несколько центральных улиц в Махачкале 30 июня затопило в результате ливневых дождей. Обстановку в городе показал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, сообщает РЕН ТВ.

В Махачкале начался неожиданный очень сильный дождь. Вот так сейчас выглядят улицы в городе. Машины проехать не могут. Там образовались сильные пробки. Ливень не прекращается уже полчаса. Улицы превратились в реки, — уточнил корреспондент.

По его словам, в отдельных местах вода достигает уровня капота маршруток. Магомедов также указал на очень сильный шквалистый ветер в столице Дагестана.

ТАСС уточняет, что в администрации Махачкалы заявили о работах, которые ведутся по устранению последствий продолжающегося ливня. На них задействованы 14 бригад. О сильных осадках в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с прежде предупреждали экстренные службы республики.

Ранее сообщалось, что в Москве 23 июня прошел сверхинтенсивный ливень, в некоторых районах всего за несколько часов выпало до четверти месячной нормы осадков. Наиболее обильные осадки зафиксировали в СВАО, ЮВАО и ВАО, где затопило ряд улиц, шоссе, дворов. Основной объем осадков уходил в ливневую сеть самотеком.