Житель Дагестана отогнал машину за секунды до наводнения и попал на видео

Фото: Денис Говорилкин/РИА Новости

Житель Дагестана успел спасти свой автомобиль от горных вод, которые начали активно спускаться к жилым домам после обильных осадков, кадрами с места поделился Telegram-канал SHOT. На записи видно, как мужчина буквально в последние секунды успевает залезть в авто, завести его и отогнать в гараж — вслед за машиной последовал поток воды.

По данным SHOT, наводнение произошло в селе Чирката Гумбетовского района Дагестана. Местный житель увидел, как с гор начала обильно течь вода, и в срочном порядке переставил авто. В публикации говорится, что машину его соседа унесло вниз течением.

Как сообщалось накануне, несколько центральных улиц в Махачкале также затопило в результате ливневых дождей. Как рассказал журналист Мурад Магомедов, в отдельных местах вода достигает уровня капота маршруток. Магомедов также указал на очень сильный шквалистый ветер в столице Дагестана.

В Москве 23 июня прошел сверхинтенсивный ливень, в некоторых районах всего за несколько часов выпало до четверти месячной нормы осадков. Наиболее обильные осадки зафиксировали в СВАО, ЮВАО и ВАО, где затопило ряд улиц, шоссе, дворов. Основной объем осадков уходил в ливневую сеть самотеком.