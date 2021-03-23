В Екатеринбурге объяснили рекламу наркотиков на сайте мэрии

https://static.news.ru/photo/eaea4614-8bbb-11eb-b2c9-96000091f725_660.jpg Фото: ekadm/vk.com

В мэрии Екатеринбурга объяснили, каким образом на сайте органа власти появилась реклама наркотиков. Это произошло из-за того, что во время публикации отчётности о проделанной работе контент разместила служба квартальных.

Страницу, где была обнаружена эта информация, использует служба квартальных для размещения отчётов о проделанной работе по заявкам горожан. Система размещения отчётной информации предусматривает фотофиксацию в формате «было-стало», — приводит сообщение пресс-службы мэрии РИА Новости.

Уточняется, что со специалистами, которые размещали информацию, была проведена разъяснительная работа. До них донесли информацию о недопустимости публикации противоправного контента.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл накануне, в понедельник, 22 марта. Фотографии стен с рекламой наркоторговцев появились на официальном портале властей Екатеринбурга. На снимках видны номера телефонов преступников.

Кадры были опубликованы в рамках программы «Квартальные нашего города». Система предполагает, что на определённой территории существует «квартальный», который контролирует нарушения на своей местности.