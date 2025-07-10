Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 13:16

Адвокат раскрыл судьбу обокравших наркошоп в Таиланде россиян

Адвокат Багатурия: в РФ могут наказать ограбивших наркошоп в Таиланде граждан

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне, ограбившие наркошоп в Таиланде, могут быть привлечены к уголовной ответственности на территории РФ, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, если грабители уже находятся на родине, таиландские власти могут передать материалы дела в Россию. Он отметил, что в таком случае российские правоохранительные органы могут расследовать преступление и принять меры в рамках национального законодательства.

Россияне, ограбившие наркошоп в Таиланде, совершили преступление на территории другого государства. Они подлежат привлечению к уголовной ответственности на территории данного государства. Если они к этому моменту успели скрыться и находятся в России, то РФ их точно не выдаст Таиланду, потому что они наши граждане. Но в то же время Таиланд может собрать все материалы, которые свидетельствуют об ограблении и направить их сюда для того, чтобы их здесь привлекли к уголовной ответственности. Наши правоохранители это сделают, — пояснил Багатурия.

Ранее в провинции Чонбури Таиланда полиция начала розыск трех русскоговорящих мужчин, подозреваемых в краже 2 кг наркотиков стоимостью около 383 тысяч рублей. Инцидент произошел в магазине по продаже марихуаны в районе Банг-Ламунг. По словам местных жителей, трое мужчин, представившихся россиянами, заказали товар на сумму 160 тысяч бат. Пока продавец готовил документы, подозреваемые схватили марихуану и покинули магазин.

Таиланд
наркотики
адвокаты
наказания
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец бойца «Азова» погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
Умер известный саратовский коллекционер и галерист
«Ты — это то, что ты выбираешь»: стиль как продолжение характера
Врач назвала неожиданный симптом эндокринных нарушений
Репетитор-педофил пил чай с родителями своих жертв
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Звездного баскетболиста РФ задержали в Париже: что грозит, мнение Захаровой
Боец подразделения «Орлан» попал под удар украинского дрона
Предприимчивый россиянин присвоил себе средства со счета полного тезки
«Добрый знак»: военкор оценил убийство полковника СБУ в Киеве
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июля, фото и видео
Военэксперт раскрыл страшные последствия применяемых ВСУ снарядов с хлором
Разведдрон США заметили над Черным морем
Адвокат Добровинский раскрыл, как «Торпедо» избежит исключения из РПЛ
В Ленобласти сразу в нескольких отделах полиции прошли обыски
Алиев и Пашинян договорились продолжить переговоры
Европарламент принял решение по отставке фон дер Ляйен
Соцсети заполонили «доширачные» видео с извинениями абхазов перед россиянам
Психолог объяснила, как научиться говорить «нет» родственникам
На Западе увидели серьезную угрозу в новой тактике российских войск
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.