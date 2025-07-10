Адвокат раскрыл судьбу обокравших наркошоп в Таиланде россиян

Россияне, ограбившие наркошоп в Таиланде, могут быть привлечены к уголовной ответственности на территории РФ, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, если грабители уже находятся на родине, таиландские власти могут передать материалы дела в Россию. Он отметил, что в таком случае российские правоохранительные органы могут расследовать преступление и принять меры в рамках национального законодательства.

Россияне, ограбившие наркошоп в Таиланде, совершили преступление на территории другого государства. Они подлежат привлечению к уголовной ответственности на территории данного государства. Если они к этому моменту успели скрыться и находятся в России, то РФ их точно не выдаст Таиланду, потому что они наши граждане. Но в то же время Таиланд может собрать все материалы, которые свидетельствуют об ограблении и направить их сюда для того, чтобы их здесь привлекли к уголовной ответственности. Наши правоохранители это сделают, — пояснил Багатурия.

Ранее в провинции Чонбури Таиланда полиция начала розыск трех русскоговорящих мужчин, подозреваемых в краже 2 кг наркотиков стоимостью около 383 тысяч рублей. Инцидент произошел в магазине по продаже марихуаны в районе Банг-Ламунг. По словам местных жителей, трое мужчин, представившихся россиянами, заказали товар на сумму 160 тысяч бат. Пока продавец готовил документы, подозреваемые схватили марихуану и покинули магазин.