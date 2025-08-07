Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 18:34

В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый

Против главы лесничества под Калугой завели дело из-за тройного убийства

Фото: t.me/susk40

На директора Куйбышевского лесничества, где в январе 2025 года браконьер застрелил троих лесников, завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Калужской области. Его подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Максимальная санкция предусматривает семь лет тюрьмы.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора ГКУ Калужской области «Куйбышевское лесничество» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), — говорится в сообщении.

По версии следствия, он узнал о браконьерстве и отправил на место сотрудников без сопровождения полиции. Трое из них были убиты, двое взяты в заложники. Ведомство отмечает, что выжившим был причинен тяжкий вред здоровью.

До этого во время застолья в подмосковной Балашихе мужчина застрелил девушку и сбросил ее тело в озеро. Во время вечеринки он начал приставать к гостье, затем схватил ружье и выстрелил. Убийство произошло на глазах второй собутыльницы.

происшествия
убийства
Калужская область
халатность
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.