В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый Против главы лесничества под Калугой завели дело из-за тройного убийства

На директора Куйбышевского лесничества, где в январе 2025 года браконьер застрелил троих лесников, завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Калужской области. Его подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Максимальная санкция предусматривает семь лет тюрьмы.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора ГКУ Калужской области «Куйбышевское лесничество» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), — говорится в сообщении.

По версии следствия, он узнал о браконьерстве и отправил на место сотрудников без сопровождения полиции. Трое из них были убиты, двое взяты в заложники. Ведомство отмечает, что выжившим был причинен тяжкий вред здоровью.

