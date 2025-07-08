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08 июля 2025 в 15:18

Уволилась вторая за пять месяцев глава Минфина Курской области

Уволилась исполняющая обязанности министра финансов Курской области Гапонова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Исполняющая обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области Людмила Гапонова с 11 июля покидает свой пост, сообщает пресс-служба правительства региона. Она проработала на посту всего четыре месяца.

Отмечается, что Гапонова уходит в отставку по собственному желанию. Причины ее решения не уточняются.

Ранее чиновница занимала пост заместителя министра финансов и бюджетного контроля региона. 4 апреля она стала исполняющей обязанности министра. Она сменила на этой должности Инну Апонасенко, уволившуюся спустя месяц работы в Минфине.

Ранее исполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Никитин был утвержден Государственной думой на должность главы ведомства. Отмечается, что депутаты выступили в поддержку кандидатуры чиновника единогласно.

До этого глава государства Владимир Путин снял с должности экс-руководителя Минтранса Романа Старовойта, который, как стало известно позже, покончил с собой. Чиновника обнаружили мертвым в его личном автомобиле в Одинцовском городском округе.

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