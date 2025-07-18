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18 июля 2025 в 16:07

В России захотели поддержать угольные компании

Минфин: угольные компании могут получить отсрочку по налогам на 63 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским угольным компаниям предлагается дать право на отсрочку по уплате налогов и взносов до 30 ноября текущего года, соответствующий проект постановления «О мерах поддержки организаций угольной отрасли» подготовил Минфин РФ по поручению правительства. На сайте ведомства отмечено, что общая сумма отсрочек может составить порядка 63 млрд рублей.

Предварительная оценка объема финансовой поддержки в виде отсрочек по уплате налогов и страховых взносов может составить порядка 63 млрд рублей. При этом говорить о конкретных суммах преждевременно до утверждения перечня компаний, соответствующих критериям для получения отсрочек, по факту их обращения, — сказано в пресс-релизе.

Согласно проекту, компании должны получить отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и отдельных страховых взносов, а также задолженности в части суммы отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 июня текущего года. Документ внесен на рассмотрение в кабмин РФ.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил NEWS.ru, что коксующийся уголь остается наиболее выгодным для добычи в России. При этом он отметил, что предприятия, ориентированные на энергетический уголь, сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, особенно в западных регионах страны.

До этого заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов заявил, что угольная отрасль России сталкивается с серьезными экономическими трудностями — 51 предприятие уже остановлено или находится на грани закрытия. По его словам, убытки отрасли в 2024 году достигли 112,6 млрд рублей.

Россия
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