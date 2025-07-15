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15 июля 2025 в 12:21

Названы две причины закрытия угольных предприятий в России

Энергетик Юшков: угольные предприятия в России закрываются из-за санкций ЕС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские угольные предприятия закрываются из-за европейских санкций, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, вторым немаловажным фактором является падение цен, происходившее с 2021 до 2023 года.

Мы видим, что продолжается трансформация угольной отрасли. Там большие перестроения по двум причинам, которые совпадают с двумя процессами. Во-первых, санкции против России. С 10 августа 2022 года запрещено поставлять российский уголь в Евросоюз. Второй процесс, который происходил параллельно, это снижение цен. Мы видели всплеск цен на уголь с середины 2021 года до 2023 года. Но он продолжался, потому что дорожал газ, и уголь, как его естественный заменитель, пошел вслед за ценами, — сказал Юшков.

Он отметил, что предприятия Кемеровской области, откуда уголь поставлялся в Евросоюз, вынуждены переправлять его в Индию и Китай, что увеличивает нагрузку. При этом, по словам Юшкова, относительно нормально складывается ситуация в Якутии и дальневосточных регионах, где добыча растет. Энергетик объяснил, что изменения логистики приведут к развитию дальневосточных проектов по добыче угля и закрытию в западных регионах.

Постепенно наиболее выработанные скважины, разрезы месторождений будут закрываться, у кого высокая себестоимость. Это неизбежно. Государству нужно принять меры, чтобы сделать это наиболее мягко. Новые рабочие места создать для людей, которые раньше работали в угольной отрасли и так далее. Нужен комплексный план для подобных вещей, потому что это будет, к сожалению, происходить и дальше, — добавил Юшков.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов заявил, что угольная отрасль России сталкивается с серьезными экономическими трудностями — 51 предприятие уже остановлено или находится на грани закрытия. По его словам, убытки в 2024 году достигли 112,6 млрд рублей.

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