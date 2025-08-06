«Правительство этим озабочено»: депутат о влиянии цены на нефть на ход СВО Депутат Журавлев: Россия не остановит СВО из-за низких цен на нефть

Россия не остановит проведение специальной военной операции на Украине из-за низких цен на нефть, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, в бюджет заранее заложен запас на случай обвала стоимости за баррель на $10.

У нас в бюджете прогноз цены на нефть заложен с таким запасом, что даже снижение на $10 не заставит сильно его перекраивать. Кроме того, доходы от углеводородов постепенно перестают быть в России основными, и мы все дальше двигаемся в сторону их диверсификации. Правительство очень этим озабочено, делая ставку на высокотехнологичные отрасли. Но даже если заправлять танки будет вдвое дороже, уверяю, Россия не остановит СВО. Я уверен, что экономика наша выстоит и даст возможность выполнить задачи без особенных финансовых жертв, — сказал Журавлев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее снижение цены на нефть может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. По мнению американского лидера, решающим может стать падение стоимости барреля еще на $10.